В некоторых ведомствах разведывательного сообщества до 40% персонала по-прежнему не вакцинированы.

Тысячам сотрудников американской разведки вскоре может грозить увольнение за неподчинение требованию правительства о вакцинации от коронавируса.

Это вызвало озабоченность некоторых республиканских законодателей по поводу возможного отстранения сотрудников ведомств, имеющих важное значение для обеспечения национальной безопасности.

В нескольких разведывательных ведомствах по состоянию на конец октября по крайней мере 20% сотрудников не прошли вакцинацию, сообщил республиканский конгрессмен Крис Стюарт, который является членом комитета Палаты представителей по разведке.

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В некоторых ведомствах разведывательного сообщества до 40% персонала по-прежнему не вакцинированы, заявил Стюарт, сославшись на информацию администрации, которая была представлена комитету, но не была обнародована.

Он отказался назвать эти ведомства, поскольку полная информация об уровне вакцинации засекречена.

Администрация потребовала от гражданских служащих пройти вакцинацию до 22 ноября, передает Голос Америки со ссылкой на АР.

Как сообщал УНИАН, в сентябре стало известно, что американский глава Джо Байден намерен сделать вакцинацию от коронавируса для федеральных работников обязательной.

7 ноября федеральный апелляционный суд США приостановил инициативу администрации президента Джо Байдена по обязательной вакцинации против COVID-19 работников всех американских компаний с не менее чем 100 сотрудниками.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая