На данный момент вакциной Pfizer в Норвегии привито больше 25 тысяч человек.

В Норвегии после прививки вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 23 человека.

Об этом сообщает норвежское агентство лекарственных средств.

«Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний», - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты тщательно изучают каждый случай смерти, а Институт национального здравоохранения уже изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, имеющих серьезные заболевания.

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Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом компании Pfizer началась 27 декабря, первыми прививки получили обитатели домов престарелых в Осло. На данный момент привито больше 25 тысяч человек.

Как отметила телекомпания NRK со ссылкой на агентство, все смертельные случаи зафиксированы среди пожилых людей старше 80 лет, имевших слабое здоровье.

«Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», - приводит NRK слова представителя агентства Стейнара Мадсена.

Вакцина Pfizer: что известно

В конце декабря 2020 года препарат производства BioNTech/Pfizer стал первой вакциной, допущенной к применению в ЕС.

6 января одобрение для использования в ЕС получила также вакцина американского производителя Moderna. С этой компанией Еврокомиссия уже заключила контракт на поставку 160 миллионов доз вакцины.

В ноябре 2020 года Еврокомиссия заключила с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на поставку 200 миллионов доз вакцины с возможностью дополнительной закупки еще 100 миллионов доз.

В конце ноября ЕК воспользовался это опцией и заказал вышеназванные дополнительные 100 миллионов доз.

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Автор: Денис Прядко