В настоящее время признанных в Европе вакцин всего четыре – Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Во Франции считают, что российские и китайские вакцины от коронавируса нельзя признавать. Граждан призвали доверять только проверенным вакцинам.

Соответствующее заявление сделал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала Francе 2.

"Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены", - заявил Бон.

Таким образом, по его мнению, количество признанных в Евросоюзе вакцин должно быть ограничено теми, которые разрешены Европейским медицинским агентством, а их таких всего четыре - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Читайте такжеСтраны G7 выделят бедным государствам более 2 миллиардов доз вакцин от COVID-19"В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", - добавил он.

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Автор: Катерина Шварц