Двумя дозами вакцины против COVID-19 в стране привиты более 76% населения.

В Швеции отменили почти все карантинные ограничения, которые на протяжении пандемии и так были относительно мягкими по сравнению с другими странами.

Как сообщает DW, с 29 сентября в стране больше не действуют ограничения по максимальному количеству участников публичных мероприятий, концертов и спортивных событий.

Большие частные праздники, такие как свадьбы и дни рождения, также разрешены без ограничения количества гостей.

Рекомендация работать удаленно из дома также больше не действует - за исключением тех, кто имеет симптомы коронавируса. Такие лица должны самоизолироваться и делать тесты.

Читайте такжеВо Франции утвердили "ковидные" пропуски и обязательную вакцинацию медиковПравительство Швеции и ведомство по здравоохранению объяснили эти послабления успешной кампанией по вакцинации. По крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 83 процента населения страны старше 16 лет, двумя дозами привиты более 76 процентов.

В то же время в этой стране продолжают действовать рекомендации для тех, кто еще не прошел полную вакцинацию. Вакцинированные взрослые должны избегать большого скопления людей и воздерживаться от тесных контактов с лицами из групп риска или людьми преклонного возраста.

Ранее большинство ограничений из-за пандемии коронавирусной болезни отменили Дания и Норвегия.

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Автор: Тамара Отовская