В то же время те, у кого будет положительный тест на коронавирус, должны будут самоизолироваться.

Королевство Норвегия в субботу, 25 сентября, отменит жесткие ограничения, которые уменьшили социальные связи и усложнили условия для работы бизнеса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление норвежского правительства.

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг сказала, что прошло более 560 дней со времени введения самых жестких мер в Норвегии в мирное время.

"Теперь пришло время вернуться к нормальной повседневной жизни", - подчеркнула Солберг.

Глава правительства отметила, что действие ограничений прекратится в субботу в 16:00 по центральноевропейскому времени (в 18:00 по Киеву).

Как сообщает издание The Local, Солберг сказала, что теперь в Норвегии жизнь восстановится почти до того уровня, как это было до вспышки пандемии.

"Я не думаю, что все будет так, как было раньше. Я считаю, что коронавирус будет оказывать влияние на нас до конца наших жизней, до лучшего или худшего. Мы усвоили, какими уязвимыми мы являемся и как много мы можем достичь, когда мы будем держаться вместе", - заявила она.

В Норвегии отменят требование социального дистанцирования и ограничения на количество людей на массовых мероприятиях. Также отменят требование не пускать посетителей в заведения после полуночи - посетители ночных клубов снова смогут танцевать.

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При этом те, у кого будет положительный тест на коронавирус, должны будут самоизолироваться, а не вакцинированные лица, проживающие с кем-то инфицированным, также должны идти на карантин.

Как сообщал УНИАН, в Соединенном Королевстве и Ирландии в связи с успешной массовой вакцинацией против COVID-19 отменяют карантинные ограничения. В частности, Великобритания упрощает правила въезда - с 4 октября страны, в зависимости от эпидемической ситуации, будут считаться "открытыми" или "красными", система "светофора" отменяется.

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Автор: Виталий Саенко