У заболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев / скриншот видео
На западе Сенегала более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью.
Очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара, сообщает местное издание Dacar Actu.
У заболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев. Предполагается, что источник неизвестной болезни находится в открытом море, поскольку ей заразились только рыбаки, выходившие на промысел между Рюфиском и Мбуром.
Всех больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.
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