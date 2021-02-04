Исследователи надеются, что результаты будут одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Новое исследование показало, что открытый инсулин может храниться в течение четырех недель в теплых условиях без потери эффективности. Это дает надежду тем людям с диабетом, которые лишены постоянного доступа к холодильникам, уверяют авторы исследования, проведенного медицинской благотворительной организацией Врачи без границ (MSF) и Женевским университетом.

Как пишет НВ исследование показало, что флакон с инсулином можно хранить в течение четырех недель после открытия при температуре от 25 до 37 градусов по Цельсию.

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Исследование показало, что флакон с инсулином можно хранить в течение четырех недель после открытия при температуре от 25 до 37 градусов по Цельсию.

«Текущий фармацевтический протокол требует, чтобы флаконы с инсулином хранились при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия до момента открытия, после чего человеческий инсулин можно хранить при 25 ° C в течение четырех недель. Это, очевидно, проблема в лагерях беженцев при более высоких температурах, чем эта, где в семьях нет холодильников», — сказала Филиппа Булль, консультант MSF по неинфекционным заболеваниям.

В некоторых более бедных регионах мира с температурой значительно выше 25 по Цельсию диабетикам без домашнего холодильника приходится обращаться в больницу для инъекций, иногда по несколько раз в день. Для людей, живущих с диабетом, доступ к лечению, включая инсулин, имеет решающее значение для их выживания.

В своей работе организация MSF зафиксировала, что температура в лагере беженцев Дагахали на севере Кении колеблется от 25 ° C ночью до 37 ° C днем. Эти изменения были воспроизведены в лаборатории в течение четырех недель — времени, которое обычно требуется человеку с диабетом, чтобы закончить один пузырек инсулина.

Результаты показали, что «стабильность инсулина, хранящегося в этих условиях, такая же, как у инсулина, хранящегося в холодильнике, без влияния на эффективность. Это позволяет людям с диабетом управлять своим заболеванием, не посещая больницу несколько раз в день», — заявили они в совместном пресс-релизе.

Исследование показало, что препараты инсулина потеряли не более 1 процента — так же, как и в контрольной партии, хранящейся в холодильнике.

«Эти результаты могут служить основой для изменения практики лечения диабета в условиях ограниченных ресурсов, поскольку пациентам не придется каждый день ходить в больницу для инъекций инсулина», — сказал Булль.

Она сказала, что надеется, что результаты будут одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

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Автор: УНИАН