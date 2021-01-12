В Евросоюзе пообещали провести оценку вакцины AstraZeneca «в ускоренные сроки».

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала заявку на утверждение своей вакцины от коронавируса в Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Читайте такжеКитайская вакцина Sinovac, которую закупит Украина, показала эффективность 78% - BloombergКак сообщает "Намецкая волна", об этом информировала пресс-служба EMA.

Агентство может выдать заключение о разрешении на использование этой вакцины по ускоренной процедуре - 29 января. Тогда должно состояться заседание научного комитета EMA.

AstraZeneca получит это разрешение в случае, если EMA приходит к заключению, что польза от вакцины превышает риски при её применении для защиты от COVID-19.

В случае одобрения вакцины агентством ее допуск на европейский рынок должна формально утвердить Европейская комиссия. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила в Twitter, что как только эта вакцина получит одобрение среди ученых EMA, тогда «мы будем работать на полной скорости, чтобы разрешить ее использования в Европе».

Ранее Еврокомиссия заказала 400 млн доз вакцины AstraZeneca для 27 стран-членов ЕС. Из них 56 млн доз должна получить Германия.

Вакцина от коронавируса

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Автор: Леся Лещенко