"Паспорт вакцинированного" можно получить на портале госуслуг.

В России начали выдавать "Паспорт вакцинированного" лицам, которые сделали прививку от коронавируса отечественным препаратом Sputnik V.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РБК. Россия.

Читайте такжеВенгрия отказалась массово закупать российскую вакцину от COVID-19"Паспорт вакцинированного" можно получить на портале госуслуг в личном кабинете после получения прививки от COVID-19. На сайте разработали специальный сервис для получения этой услуги.

"Всем гражданам, которые сделали вакцинацию от новой коронавірусної инфекции, от 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации",- глава Минздрава РФ.

К слову, выдачу "паспортов" в России анонсировали в декабре 2020 года. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов отмечал, что сейчас речь идет лишь об информации о прививке от коронавируса. Впрочем, впоследствии туда могут добавить сведения о других прививках.

Российская вакцина от коронавируса: что известно

Вакцина Sputnik V, созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалии Минздрава РФ, зарегистрирована в России 11 августа. Она стала первой в мире, хотя ее клинические испытания продолжаются до сих пор.

Несколько стран вызвались взять российскую вакцину для собственных тестирований. К примеру, Венгрия стала первой в Европе, которая получила образцы этого препарата. Зато Евросоюз не собирается покупать ее.

Кроме того, в России зафиксировано по меньшей мере несколько случаев заражение COVID-19 после вакцинации.

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Автор: УНИАН