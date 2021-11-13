С начала пандемии в РФ из-за осложнений коронавирусной болезни скончались более 254,1 тыс. человек.

За прошедшие сутки в России от COVID-19 умер 1241 человек, что является максимальным значением с начала пандемии.

Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 39 тыс. 256, в том числе выявлено активно 3 тыс. 688 (9,4%) без клинических проявлений", - отмечается в сообщении.

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Также вчера подтверждена 1 тыс. 241 смерть в результате COVID-19.

С начала пандемии в РФ зарегистрировано 9 млн. 031 тыс. 851 случаев заболевания, умерли 254 тыс. 167 человек.

Следует отметить, что в этой статистике учитываются данные из оккупированного Крыма, где за прошедшие сутки скончались 19 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Напомним, на днях в России решили стимулировать граждан вакцинироваться от коронавируса. Однако среди призов, которые разыграют среди привитых россиян, довольно странные подарки. Люди смогут выиграть три тонны угля, профгигиена и стрижку.

Пандемия коронавируса: что известно

Автор: Дмитрий Шварц