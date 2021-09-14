Поиск технологий диагностики рака при помощи анализов крови ведется во всем мире, но пока он находился на исследовательской стадии.

Национальная служба здравоохранения Англии объявила о начале полномасштабного испытания нового метода ранней диагностики более 50 видов рака.

Ожидается, что при помощи анализа крови можно будет устанавливать наличие болезни до появления у человека первых симптомов.

В исследовании, которое продлится два года, примут участие 140 тыс. добровольцев в возрасте от 50 до 77 лет. У них возьмут анализы крови, затем пригласят сдать повторные анализы через год и через два года. Тест будет применен только к половине из изначально собранных проб крови - вторая половина составит контрольную группу для проверки эффективности теста.

"Тест может совершить революцию в диагностике рака, - заявил руководитель программы, профессор онкологии Королевского колледжа в Лондоне профессор Питер Сасиени. - Мы приступаем к работе с воодушевлением".

Как диагностируют рак в настоящее время

В настоящее время рак диагностируют путем сдачи частицы ткани на биохимическое исследование (биопсию), чего без симптомов никто не делает. Во-первых, в ряде случаев это сложная процедура, особенно применительно к раку легких, мочевого пузыря и простаты, а во-вторых неизвестно, где искать.

Что предполагает новый метод диагностики

Новый метод основан на выявлении в крови фрагментов ДНК раковых клеток. Он создан биотехнологическим стартапом Grail ("Грааль"), основанным в 2015 году в Сан-Франциско специально для разработки способов ранней диагностики рака.

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Сам тест известен как Galleri. В США он предлагается для пациентов с повышенным риском раковых заболеваний, в частности для тех, кто старше 50 лет. Федеральное управление пищевых продуктов и лекарственных средств его еще не сертифицировало.

"Поиск технологий диагностики рака при помощи анализов крови ведется во всем мире, но до сих пор он находился на исследовательской стадии. Сейчас мы с партнерами приступаем к развернутому испытанию, самому масштабному в истории. Новый метод является особенно перспективным для диагностики тех видов рака, которые долго не проявляют явных признаков и симптомов", - заявила Би-би-си директор по онкологии Национальной службы здравоохранения Кэлли Палмер.

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Автор: Ирина Погорелая