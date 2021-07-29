После родов врачи тщательно осмотрели малышку и поняли: внутри у нее что-то есть.

В Израиле родилась девочка с эмбрионом своего близнеца в животе.

Это считается крайне редким случаем в медицине и поразило врачей, пишет Times of Israel. Подобные зарождения плода внутри другого плода встречаются примерно один раз на 500 тыс. выношенных беременностей.

Девочка родилась в начале июля в медицинском центре "Ассута" в Ашдоде. Проверки и УЗИ на поздних сроках беременности показали, что живот ребенка увеличен, а после естественных родов врачи тщательно осмотрели малышку и подтвердили, что внутри у нее что-то есть. Медики были удивлены, когда поняли, что это эмбрион.

Команда ведущих специалистов медицинского центра провела успешную операцию и удалила из живота девочки два похожих друг на друга формирования. Врачи считают, что эмбрион развился лишь частично и, судя по всему, был не один.

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По словам специалистов, существует ряд теорий относительно того, как появляются такие аномалии. Согласно одной из них, изначально у матери зарождаются двое детей, но затем один из эмбрионов поглощает второй. Внутри брата или сестры такой зародыш может частично развиться, но выжить и существовать - нет.

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Автор: Катерина Комолова