В ходе клинических испытаний было исследовано действие одной из недавно одобренных вакцин с эффективностью на уровне 95%, основанных на мРНК.

Вакцина против коронавируса на основе мРНК начинает защищать от COVID-19 через две недели после получения первой дозы. К такому выводу пришли авторы масштабных клинических испытаний.

Как пишет Nature речь идет об исследовании вакцины, созданной компанией Moderna, которую 18 декабря одобрило Управление по продовольствию и медикаментам США. Вскоре после решения американских регуляторов, ученые Линдси Байден и Хана Эль Сали вместе с коллегами опубликовали выводы испытания вакцины в ходе масштабных клинических исследований. В них приняли участие 30 тысяч добровольцев. Половина из них получила две дозы плацебо, а половина - две дозы вакцины. Перерыв между уколами длился 28 дней.

Читайте такжеВ США подумывают над уменьшением дозы вакцины от коронавируса во время прививкиУченые установили, что вакцина на 94% эффективно предотвращает появление симптомов COCID-19. А предыдущие анализы указали на то, что одна доза вакцины может дать некоторую защиту от начала безсимтомного течения болезни. За время испытаний у 30 пациентов появились тяжелые симптомы COVID-19. Но все они получили плацебо.

Примерно у половины добровольцев, которым сделали прививку, жаловались на побочные действия, такие как головная боль. Такие эффекты появлялись после второго укола. Но серьезных побочных действий почти не было выявлено.

Вакцины от Pfizer и Moderna: что о них известно?

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на 90% эффективной. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Перевод: Лесь Дымань