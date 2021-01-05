Вакцина против коронавируса на основе мРНК начинает защищать от COVID-19 через две недели после получения первой дозы. К такому выводу пришли авторы масштабных клинических испытаний.
Как пишет Nature речь идет об исследовании вакцины, созданной компанией Moderna, которую 18 декабря одобрило Управление по продовольствию и медикаментам США. Вскоре после решения американских регуляторов, ученые Линдси Байден и Хана Эль Сали вместе с коллегами опубликовали выводы испытания вакцины в ходе масштабных клинических исследований. В них приняли участие 30 тысяч добровольцев. Половина из них получила две дозы плацебо, а половина - две дозы вакцины. Перерыв между уколами длился 28 дней.
Читайте такжеВ США подумывают над уменьшением дозы вакцины от коронавируса во время прививкиУченые установили, что вакцина на 94% эффективно предотвращает появление симптомов COCID-19. А предыдущие анализы указали на то, что одна доза вакцины может дать некоторую защиту от начала безсимтомного течения болезни. За время испытаний у 30 пациентов появились тяжелые симптомы COVID-19. Но все они получили плацебо.
Примерно у половины добровольцев, которым сделали прививку, жаловались на побочные действия, такие как головная боль. Такие эффекты появлялись после второго укола. Но серьезных побочных действий почти не было выявлено.
Вакцины от Pfizer и Moderna: что о них известно?
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на 90% эффективной. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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