Киев до сих пор не начал программу вакцинации в то время, как оккупированной части Донбасса Москва обещает скоро передать дозы.

Усилия Европы, нацелены на то, чтобы нарастить масштабы вакцинации для борьбы с COVID-19, открыли дверь возможностей для России на линии фронта противостояния с Западом.

Украина - самая из немногих стран на континенте, которые до сих пор не начали делать прививки от коронавируса. Проблема проста: доз нет, - пишет Bloomberg. Потому что препараты, о которых договорилось правительство, либо не были еще утверждены для использования, либо до сих пор не доставлены.

Читайте такжеNew York Times: Украина покончила с тайными расходами правительства, производители вакцин требуют их вернутьПровал в решении этой проблемы может привести к геополитическим последствиям, а также к усилению внутреннего давления на президента Владимира Зеленского. В понедельник он заявил, что Украина начнет делать прививки от коронавируса в следующем месяце, хоть и не уточнил конкретный день.

Между тем, президент России Владимир Путин уже одержал пропагандистскую победу, начав делать прививки в аннексированном Крыму с помощью сомнительной российской вакцины Sputnik V. Также Кремль планирует доставить дозы этого препарата на оккупированную часть Донбасса, где война до сих пор не закончилась. В придачу Сербия тоже попросила у Москвы Sputnik V, а Венгрия на прошлой неделе стала первой страной ЕС, которая позволила использование российской вакцины.

Украинская фармакологическая компания, которую поддерживает пророссийский оппонент Зеленского Виктор Медведчук, попросил разрешение на производство российской вакцины в Украине. И правительство вряд ли это сделает. Сам Медведчук якобы принял российскую прививку в оккупированном Крыму.

"У власти нет четкого представления о том, когда какая вакцина будет доступной и когда. Продвижению вакцинации уделяли слишком мало внимания. А программа очень недофинансированная. Поэтому я пессимистично оцениваю перспективы вакцинации здесь", - сказал врач Евгений Комаровский, который в прошлом был советником Зеленского.

Читайте такжеNature о вакцине, которую Украина купила в Китае: что означают различные данные о ее эффективности?Украина ожидает поставки вакцин через программу COVAX, цель которой заключается в обеспечении равного доступа к вакцинам на Земле. В это же время, украинский президент жалуется, что не получил помощь от стран Запада. Единственная вакцина, которую Украина закупила независимо, - это CoronaVac, разработанная компанией Sinovac Biotech в Китае. Однако, препарат может быть не достаточно эффективным, чтобы Украина одобрила его использование. К тому же, китайский разработчик до сих пор не подал заявку на разрешение использовать его разработку в Украине. Только российский производитель Sputnik V сделал это.Читайте такжеВсе желающие в последнюю очередь: появился детальный план вакцинации украинцев от коронавируса

Зеленский, который сам в прошлом году переболел COVID-19, сказал, что вакцинация в Украине начнется в феврале после получения миллиона доз от "передовой международной компании". Он имел в виду помощь от лондонской компании Crown Agents, которая помогает правительствам проводить закупки.

Bloomberg пишет, что медленное начало вакцинации может заставить большинство украинцев следить за появлением прививок в оккупированных Донецке и Луганске. В Киеве мэр Виталий Кличко сказал, что использует "все свои международные контакты" как бывший чемпион по боксу, чтобы закупить миллион доз вакцины от COVID-19 для жителей города.

Отдельный контракт на покупку прививок в Индии был отменен после того, как министр здравоохранения Украины выбрал китайский препарат. Исполнительный директор организации "Пациенты Украины" Инна Иваненко отметила, что у Украины были значительные средства для покупки вакцины от COVID-19.

"Другие страны, которые начали переговоры с производителями почти в то же время, что и Украина, уже имеют портфолио из нескольких вакцин и начали вакцинацию", - сказала она.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

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Перевод: Лесь Дымань