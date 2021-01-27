Издание прогнозирует, что в таком же положении, как и украинцы, окажутся жители 85 бедных стран.

Украина сможет достичь массовой вакцинации населения от COVID-19 не ранее 2023 года. И в Европе в аналогичном положении будет лишь Молдова.

Такой прогноз дают эксперты The Economist Intelligent Unit. Издание поясняет, что под "массовой вакцинацией" имеет в виду момент, когда в стране прививки получат 60-70% взрослого населения. Всего аналитики насчитали 85 стран мира, которые, как и Украина, достигнут этого поздно. Большинство из них - это страны Африки, Южной и Центральной Азии.

Читайте такжеBloomberg: Вакцина от COVID - 19 теперь оружие на войне в УкраинеВ первой половине 2021 года три вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом будут использованы для широкой вакцинации лишь в развитых странах. Тем временем, китайские и российские препараты будут использоваться как в самих Китае и России, так и в развивающихся странах, таких как Египет. Так называемая "вакцинная дипломатия", с помощью которой Пекин и Кремль пытаются усилить свой глобальный статус, будет усиливаться как в этом году, так и после него.

Страны "первой очереди", такие как Великобритания, США и большинство стран Евросоюза, закончат иммунизацию групп риска до конца марта. Другие богатые страны сделают это примерно до конца июня. Поэтому, по мнению The Economist Intelligent Unit, глобальные экономические перспективы станут лучше с середины 2021 года. А в третьем и четвертом квартале экономическое восстановление мира существенно ускорится. Только не стоит ожидать, что жизнь тоже вернется к норме. Поскольку программы вакцинации затянутся вплоть до середины 2022 года.

Для стран со средними доходами ситуация иная. Россия зарегистрировала собственную вакцину. Поэтому, возможно, ей удастся догнать богатые страны и тоже закончить вакцинацию к середине 2022 года. Другие страны со средними доходами, такие как Мексика и Бразилия, согласились проводить масштабные клинические испытания или запустить массовое производство препаратов. Это даст им ранний доступ к прививкам, которые можно использовать для защиты групп риска. Но успех их программ вакцинации будет зависеть от различных факторов, таких как фискальное пространство, размер населения, количество медиков, инфраструктура и политическая воля.

Читайте такжеFinancial Times: Значение вакцин в уничтожении COVID-19 преувеличеноКитай и Индия - особый случай. Они тоже зарегистрировали собственные вакцины и продвигают программы иммунизации. Но население обеих стран настолько большое, что Пекину и Нью-Дели вряд ли удастся закончить процесс к концу 2022 года.

В конце концов, есть и другие страны со средними или низкими доходами, которые полагаются на программу COVAX. Эта программа ставит целью обеспечить 6 миллиардами доз бедные страны. Украина тоже среди тех, кто рассчитывает на помощь этой программы. Первые два миллиарда доз будут доставлены в 2021 году. Они в основном будут предназначены для медиков (дозы COVAX обеспечат защитой лишь 20% населения каждой страны).

"Но поставки от COVAX могут затянуться, особенно если задержки производства прививок для богатых стран отодвинут на потом поставки для бедных. В этих развивающихся странах массовая вакцинация не будет достигнута к 2023 году, если это вообще произойдет", - пишет издание.

Читайте такжеЕвродепутаты призвали руководство ЕС помочь странам "Восточного партнерства" получить вакцины от COVID-19Директор The Economist Intelligent Unit по глобальным прогнозам Агат Демарис отмечает, что вакцины против многих болезней, таких как полиомиелит или туберкулез, существуют уже десятки лет. Но многие люди в бедных странах до сих пор не получили к ним доступ. То, что называют "новым коронавирусом", будет рядом еще много лет. Так же как и другие болезни, которые влияли на нашу жизнь веками.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

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Перевод: Лесь Дымань