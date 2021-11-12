Долгое время ученые пытались понять, по достижению какого возраста у мужчин начинаются проблемы со здоровьем.

В США терапевты выяснили, что серьезные проблемы со здоровьем, обострение хронических недугов у мужчин дают о себе знать после 40 лет.

Согласно исследованию центра здоровья в Техасе и Центральной больницы при Университете Хельсинки, мужчинам 40-60 лет стоит особенно внимательно прислушиваться к своему организму, пишет ukrhealth.

Именно эта возрастная категория чаще других страдает от сердечно-сосудистых, неврологических и аутоиммунных заболеваний. На фоне пандемии COVID-19 подобные состояния могут существенно повысить риск осложнений и преждевременной смерти.

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По данным медиков, совсем другая ситуация наблюдается с женщинами: анализ нескольких тысяч историй болезней пациенток показал, что представительницы прекрасного пола должны регулярно посещать врача после 30 лет.

За замедления репродуктивной функции и выработки эстрогена у них нередко развиваются остеопороз, катаракта и пред раковые процессы. Избежать наиболее опасных недугов можно путем коррекции диеты, физической активности и отказа от вредных привычек.

Напомним, акушер-гинеколог Инна Мороз рассказала о том, как и когда мужчине нужно начинать готовиться к зачатию ребенка физически и психологически.

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Автор: Виолетта Орлова