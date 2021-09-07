Для зачатия ребенка нужны две здоровые половые клетки высокого качества — яйцеклетка и сперматозоид, именно поэтому планирование беременности зависит от мужчины ровно наполовину.

Планирование беременности это командная работа мужчины и женщины, которая позволяет избежать неприятных неожиданностей в виде заболеваний половых органов, плохого качества сперматозоидов.

О том, как и когда мужчине начинать готовиться к зачатию ребенка физически и психологически, рассказала акушер-гинеколог Инна Мороз.

По ее словам, для зачатия ребенка нужны две здоровые половые клетки высокого качества — яйцеклетка и сперматозоид, именно поэтому планирование беременности зависит от мужчины ровно наполовину.

Когда мужчина готов и хочет стать отцом, специалист посоветовала минимум за три месяца до планируемого зачатия:

сократить потребление алкоголя до 2-3 бокалов вина в неделю;

соблюдать питьевой режим;

исключить из рациона питания фастфуд, сладости, жареную, жирную, пряную пищу. В меню нужно включить продукты, в составе которых присутствуют клетчатка, полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, белок, витамины А, С, Е. Это свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень, постные сорта мяса, рыба, яйца, бобовые, орехи, каши из цельнозерновых круп. Салаты из сезонных овощей, заправленные льняным, рапсовым, оливковым маслами;

заниматься йогой, фитнесом, плаванием, ходьбой — любым видом физической активности в умеренном, комфортном ритме;

снизить уровень стресса;

наладить режим сна — спать минимум 7-8 часов в хорошо проветриваемой прохладной комнате;

посетить врача-репродуктолога или андролога, чтобы проверить показатели репродуктивного здоровья до зачатия ребенка.

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"Цикл выработки сперматозоидов от деления первичных клеток в яичках до попадания сперматозоидов в состав семенной жидкости продолжается минимум 60 дней, максимум 90 дней. Именно поэтому я советую скорректировать образ жизни минимум за три месяца, чтобы повысить качество будущих сперматозоидов", - пояснила Мороз.

Женская половая клетка яйцеклетка имеет два защитных слоя. Для того, чтобы наступила беременность, мужские половые клетки — сперматозоиды — должны их растворить. В этом процессе участвует примерно 2 млн активных сперматозоидов. После растворения оболочек из этого количества клеток яйцеклетка выбирает один сперматозоид высокого качества, и происходит оплодотворение.

Визит к врачу-репродуктологу или андрологу нужен для того, чтобы исключить:

воспалительные заболевания — воспаление мочеиспускательного канала, мошонки, головки полового органа;

инфекционные болезни, передающиеся половым путем — ВИЧ, гонорея, гепатит, сифилис, хламидии;

развитие сопутствующих заболеваний внутренних органов или систем, которые могут влиять на образование сперматозоидов.

Мужчине и женщине нужно обязательно пройти комплексное обследование, если беременность не наступает в течение 12 месяцев регулярной половой жизни без использования контрацептивов. После 35 лет — в течение 6 месяцев. Под регулярной половой жизнью подразумевается не менее 2 половых актов в неделю.

Отсутствие беременности — не только женская проблема, поскольку бесплодие бывает женское, мужское и в сочетании. Есть множество свидетельств в случае которых пара может воспользоваться вспомогательными репродуктивным технологиями, сэкономив время и получить беременность.

Как отметила специалист, помимо физической подготовки, нужна и психологическая. "Я советую планировать беременность, когда оба партнера решили стать родителями по собственному желанию. Страх быть "плохим" родителем или не справиться — естественен. Снизить градус нервной напряженности в этот период поможет общение с врачом-репродуктологом, андрологом, прочтение книг о внутриутробном развитии малыша и его развитии после рождения, посещение курсов подготовки к родам. То есть полноценное вовлечение в процесс", - рассказала Мороз.

"Современная женщина может забеременеть, выносить, родить и воспитать ребенка самостоятельно. Но если муж или партнер, перекладывает ответственность за все процессы на женщину, с которой планирует ребенка, это называется отсутствие в присутствии", - отметила она.

По словам Мороза, в период беременности женщина уязвима, поскольку организм обеспечивает не только ее потребности, но внутриутробное развитие ребенка. Она страдает от токсикоза, отечности, колебания половых гормонов и вкусовых предпочтений, увеличения веса, болей в спине из-за повышения нагрузки на мышцы. Также, как и мужчина, женщина испытывает страх перед предстоящими родами. Поэтому присутствие чуткого, внимательного, понимающего партнера — это возможность разделять страхи с другим человеком и восстанавливать эмоциональный баланс.

"Если мужчина не готов или не хочет становиться отцом, ему необходимо честно сказать об этом своей партнерше. Установки по типу "после родов все прояснится", "ребенок укрепит наши отношения", "своего буду любить" не работают. Потому что это приводит к однобокому воспитанию ребенка со стороны матери, формированию связи "мать-ребенок", вместо "мать-ребенок-отец" и разрушению отношений "женщина-мужчина"", - пояснила специалист, передает ТСН.

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Автор: Иван Бойко