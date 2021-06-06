По словам Джонсона, вакцинация мира к концу следующего года была бы величайшим подвигом в истории медицины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет, чтобы лидеры стран Группы семи (G7) взяли на себя обязательство вакцинировать весь мир против COVID-19 до конца 2022 года.

В частности, он призывает их прийти к такому решению на следующей неделе во время саммита, сообщает Reuters.

"Вакцинация мира до конца следующего года была бы величайшим подвигом в истории медицины. Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы прекратить эту ужасную пандемию, и пообещать, что мы никогда не позволим разрушительным последствиям коронавируса повториться", - отметил Джонсон в своем заявлении в субботу, 5 июня.

Лидеры Германии, Франции, США, Италии, Японии, Европейского союза и Канады присоединятся к Джонсону на трехдневном саммите G7 в Корнуолле на юго-западе Англии, который начнется в следующую пятницу. В то же время это будет первая зарубежная поездка президента США Джо Байдена с момента его вступления в должность в январе.

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Перевод: Катерина Комолова