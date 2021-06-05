Всего в Италии первой дозой вакцинировали более 24,3 млн человек, а завершили вакцинацию - 12,7 млн человек.

В Италии за пятницу, 4 июня, прививки от коронавируса получили почти 600 тыс. человек, что является рекордным показателем за один день.

Такую цифру объявили в органах здравоохранения на утро 5 июня. В частности, за день прививки получили 598 510 человек, из которых около 444,6 тыс. сделали первые дозы.

Всего в Италии первой дозой вакцинировали более 24,3 млн человек, а завершили вакцинацию - 12,7 млн человек.

Читайте такжеВ Италии от коронавируса начали прививать подростковС понедельника, 7 июня, вечерний комендантский час будет перенесен с 23:00 до 00:00 по всей Италии, за исключением регионов "белой зоны", где комендантский час не действует, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

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Автор: Ирина Погорелая