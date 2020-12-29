Если вам хочется с кем-то пообщаться, договоритесь созвониться по телефону или по видеосвязи, советуют эксперты.

Многим из-за пандемии коронавируса пришлось отменить планы на Новый год и Рождество, и это означает, что некоторые будут встречать праздники в одиночестве.

Читайте такжеХудшие времена пандемии COVID-19 еще впереди – главный инфекционист СШАИздание Би-би-си поговорило с двумя экспертами - специалистом из организации, занимающейся проблемами психического здоровья, и женщиной, которая всегда отмечает Рождество одна и считает, что это здорово. Они дали советы людям, которые останутся одни во время праздников.

1. Злиться - это нормально

Если человек испытывает злость из-за сорвавшихся планов, это совершенно нормально. "Мы оказались в чрезвычайных обстоятельствах, и, мне кажется, у людей есть право злиться, испытывать грусть и разочарование", - говорит журналистка Хелен Рассел, автор книги "Как правильно грустить".

"Нужно признать, что печаль существует, не сопротивляться ей и позволить себе погрустить. Если подавлять в себе негативные мысли, то результат будет плачевный: они вернутся, и вам станет еще хуже", - говорит Рассел. По ее словам, многие люди плохо справляются с переменами в жизни, поэтому ощущение тревожности - вполне обычная вещь.

2. Умерьте свои ожидания

"Возможно, вы надеялись радостно провести Рождество в кругу семьи, думали, что это будет идеальный праздник, но, к сожалению, этого не случится", - говорит Марта Миллс, которая каждый год отмечает Рождество одна.

Когда-то она ненавидела этот день, но сейчас ей нравится быть наедине с собой. Она составила в "Твиттере" список полезных советов для тех, кто окажется в похожей ситуации.

По ее словам, очень важно принять для себя, что в этом году праздник будет другим. Она также предлагает поменять то, как вы обычно в этот день одеваетесь.

"Вы можете изменить правила и сделать все по-другому", - говорит она. Миллс признается, что в этот день может себе позволить все, что угодно. Она полностью посвящает его себе и потакает своим слабостям.

Если у вас есть особые традиции или определенные способы провести время, которые в этом году невозможны, можно решить для себя, что они поставлены на паузу, а не отменены. Скажите себе, что их можно будет возобновить в следующем году, даже если это случится летом, советует организация по психологической помощи Mind.

3. Хорошенько все распланируйте

Когда вы проснетесь в канун праздника, у вас должен быть четкий план действий. "Мне приходится себя сдерживать, чтобы не начать планировать Рождество слишком рано", - говорит Марта.

Она разбивает день на части. Придумайте, что у вас будет на завтрак, выделите время на чтение или прогулку, просмотр фильма и общение с родственниками по телефону.

"Запаситесь вкусной едой, позвоните знакомым и родственникам по видеосвязи или отправьте им поздравительные сообщения. Пусть у вас будет какой-то план на день", - советует она.

Mind также рекомендует выделить время для создания уюта в доме.

"Развесьте елочные игрушки или фотографии. Можете даже просто сделать уборку. И запланируйте что-нибудь приятное после Рождества. Если ждать чего-то очень хорошего, это может значительно улучшить ситуацию", - отмечает благотворительная организация.

4. Занимайтесь тем, что доставляет вам радость

Весь день занимайтесь тем, что вам нравится. "Это может быть утренняя пробежка, видеоигры или головоломки", - рекомендует Mind. Можно принять горячую ванну, взяв с собой хорошую книгу, или просто поваляться на диване в своей любимой пижаме.

Если вам не нужно никуда ехать и нет необходимости общаться с другими людьми, вы можете просто сосредоточиться на том, что доставляет вам радость. Купите себе подарок или что-то, о чем вы давно мечтали. И заверните это в подарочную упаковку, чтобы открыть в день праздника!

"Делайте то, что вам приятно по ощущениям. Мне, например, нравится запах рождественских свечей. Нужно быть добрым к себе", - отмечает Миллс.

5. Общайтесь с другими

Если вам хочется с кем-то пообщаться, договоритесь созвониться по телефону или по видеосвязи. Вы можете вместе посмотреть фильм или поиграть в викторину. Британская комедийная актриса Сара Милликан ежегодно устраивает онлайн-чат в "Твиттере", в котором могут поучаствовать все желающие, рассказал Mind.

Если вам все же грустно и одиноко, попробуйте выйти на улицу.

Преподаватель когнитивной нейробиологии в Университетском колледже Лондона Софи Скотт объясняет, что обычная прогулка, даже если вы просто ходите по своему району, это, пожалуй, лучшее, что вы можете сделать для своего мозга и настроения.

С ней согласна и Миллс, которая также советует обмениваться праздничными поздравлениями с прохожими.

6. Ешьте все, что хотите

Если вы любите индейку - и все еще можете найти ее в магазине, купите ее и приготовьте! Если вы ее не переносите, выберите что-то другое. Никаких правил о том, что именно вам необходимо съесть в этот день, не существует, так что остановитесь именно на том, что будете есть с удовольствием.

"Настройтесь на то, что вы будете получать удовольствие от своей любимой еды и напитков. И не обязательно даже ждать до ужина. Приготовьте особенный завтрак или запаситесь необычными безалкогольными напитками. Возможно, для вас это станет прекрасной возможностью отметить праздник без традиционной рождественской еды", - советует благотворительная организация.

"Если вам захотелось салата на обед или даже орехового масла прямо из банки на завтрак, не отказывайте себе в этом!"- добавляет Миллс.

7. Вовсе откажитесь от празднования

Безусловно, в этом году вы можете вовсе не отмечать Новый год и Рождество. Эти дни можно провести, как самые обычные. "Не исключено, что вам будет проще не отмечать праздники, чем делать это в одиночестве. Абсолютно нормально, если вы так себя чувствуете", - объясняют в Mind.

Если вы откажетесь от празднеств, сообщите об этом знакомым. Скажите, что вы будете рады поговорить с ними в рождественский или новогодний день, но объясните, что вам будет проще, если они станут вести себя так, будто это самый обычный день, и не упоминать праздники.

В таком случае, если вы собираетесь дарить подарки, обменяйтесь ими заранее. Mind советует не заходить в соцсети - да и вообще в интернет - чтобы не видеть поздравительные публикации, а также не смотреть телевизор, чтобы не наткнуться на новогоднюю рекламу.

"Многие люди расстроены, поскольку думают, что праздники для них будут печальными. И это нормально. Нужно помнить, что Рождество - это лишь один день, и он быстро пройдет", - говорит Миллс. "Это лишь 24 часа, которые не будут длиться вечно. Если вам плохо в этот день, то, ложась в кровать, помните, что утром будет уже другой день", - добавляет она.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН