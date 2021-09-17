Личный пресс-секретарь Байдена сообщила, что в ближайшее время президент планирует пройти полный медицинский осмотр.

В последние недели в сети все активнее обсуждают кашель, который постоянно сопровождает выступления 78-летнего президента США Джо Байдена. Впрочем, в Белом доме уверяют, что причин волноваться нет.

Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки во время своего брифинга отметила, что частый кашель Байдена не должен быть поводом для беспокойства, пишет 24 канал.

Читайте такжеКаждый 500-й американец умер от COVID-19 - CNNПрезидента США в его поездках сопровождает врач, который регулярно проводит осмотр американского лидера, подчеркнула она.

Псаки отметила, что существует еще множество других причин для кашля, например, чтобы прочистить горло или в случае незначительной простуды.

"Существует множество различных причин для кашля. Например, просто для того, чтобы прочистить горло. Или кашель возникает при незначительной простуде", – подчеркнула Псаки.

Она отметила, что в ближайшее время Байден планирует пройти полный медицинский осмотр. После этого журналистам сообщат его результаты.

Кашель Джо Байдена во время выступления: видео

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Автор: Виктория Гордиенко