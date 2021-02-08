Представитель ВОЗ объяснила, что вакцины состоят из различных элементов, каждый из которых тестируется сначала на животных, а потом на людях.

Во Всемирной организацией здравоохранения назвали "слухами" информацию в сети о том, что вакцина против COVID-19 может вызывать бесплодие.

Подобные опасения не соответствуют действительности. Об этом 7 февраля заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, пишет Обозреватель со ссылкой на пресс-службу организации.

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"Вакцины, которыми прививаемся, не могут вызывать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности. Не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие", – сказала она в интервью.

Представитель ВОЗ объяснила, что вакцины состоят из различных элементов, каждый из которых тестируется сначала на животных, а потом на людях. Только после этого вакцина может быть использована для иммунизации общества. При этом каждый препарат проходит оценку безопасности, в том числе и в ходе промышленного производства.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН