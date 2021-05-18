Поблизости, как отмечается, есть государственная больница, но в ней нет свободных коек, а жители села говорят, что не могут позволить себе частные клиники.

В индийской деревне Мевля-Гопальгет врачи альтернативной медицины открыли импровизированную клинику под открытым небом, где лечат пациентов с COVID-19.

Как пишет Reuters, Мевля-Гопальгет находится в самом густонаселенном штате Индии, Уттар-Прадеш, в 90 минутах езды от столицы страны Дели.

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В селе нет ни врача, ни медицинского учреждения. Вблизи, как отмечается, есть государственная больница, но в ней нет свободных коек, а жители села говорят, что не могут позволить себе частные клиники.

Reuters отмечает, что больные лежат на раскладушках под деревом, а пакет с глюкозой свисает с ветки. Вокруг пасутся коровы, а на земле разбросаны шприцы и пустые пакеты с лекарствами.

Некоторые считают, что лежание под деревом, известным лечебными свойствами, повысит человеку уровень кислорода. Нет никаких научных оснований для этого убеждения.

Коронавирус в Индии: что известно

Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех выявленных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.

1 мая половину всех COVID-больных мира обнаружили в Индии. Смертность от инфекции подскочила до рекордных 3689 случаев в сутки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии был вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.

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Автор: Виктория Гордиенко