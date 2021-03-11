Издание описывает шесть потенциальных сценариев будущего после введения специальных документов для подтверждения иммунизации.

В мире после пандемии COVID-19 будет существовать два типа людей: те, кто сделали прививки от коронавируса, и те, кто нет. Уже сейчас лидеры стран по всему миру думают над тем, как это официально утвердить эту правду.

Так называемые "паспорта иммунизации" уже стали реальностью в Израиле. Почти половина взрослого населения уже вакцинирована. Правительство объявило в прошлом месяце, что спортзалы, гостиницы, бассейны могут вновь открыться. Культурные мероприятия тоже можно проводить. Но посещать их могут люди, которые покажут QR-код для подтверждения своего иммунитета, - пишет Politico.

Читайте такжеКитай ввел сертификаты о вакцинации от коронавируса для зарубежных поездокВеликобритания рассматривает аналогичную возможность. А в ЕС эксперты говорят, что предложение внедрения "электронных зеленых паспортов", которые будут позволять пересекать границы, могут легко быть использованы и на внутреннем уровне. Даже Франция, население которой больше всех в Европе не хочет делать прививки, тоже поддерживает эту идею. В январе опрос показал, что по меньшей мере половина респондентов во Франции поддерживают введение паспортов о вакцинации, которые бы были условием для авиаперелетов, для пользования общественным транспортом и посещения культурных мероприятий. 45% считают, что такой документ нужно показывать и на входе в магазин.

Эксперты по вопросам этики и общественного здоровья отмечают, что такие паспорта были бы очень дискриминационными сейчас, когда прививок не всех не хватает. Но они могут стать реальностью, как только предложение превзойдет спрос (хотя бы в богатых странах). Это позволило бы ресторанам, гостиницам, авиакомпаниям, учреждениям культуры безопасно открыться.

От того, как паспорта будут вводиться и контролироваться, будет зависеть то, куда мы в конце концов придем: к нормальности или антиутопии из мира научной фантастики. Politico приводит 6 потенциальных версий будущего, которые могут сбыться уже к концу года.

Коронавирусная утопия

Читайте такжеТретья волна пандемии: Украина оказалась в тройке лидеров Европы по темпам распространения COVID-19На дворе конец 2021 года. Пандемия еще не закончилась. Но впервые все идет строго по плану. Хотя не всегда кажется, что это так. В конце концов, до сих пор не существовало такой политической сплоченности, технической координации и научной универсальности, которая бы позволила запустить этическую систему паспортов вакцинации, способную остановить распространение инфекции. Но все же паспорта стали большим успехом.

Консорциум крупных технологических компаний и крупного бизнеса убедил ВОЗ подписаться под платформой, которую они создали. По всему миру национальные правительства отложили споры и тоже начали ее использовать, обеспечивая широкое взаимодействие. ВОЗ сформулировал единое определение "иммунитета", которым все начали широко пользоваться. Это позволило быстро обновлять реестр.

Четкое информирование общества помогло людям понять, что нужно делать, если их статус в системе изменился. А такое может произойти, например, из-за распространения нового варианта коронавируса, против которого никто прививок не делал. Социальная, медицинская и финансовая поддержка доступна для людей, которые вдруг поняли, что не имеют иммунитета против инфекции.

Также существует четкая система оспаривания статуса "без иммунитета". Те, кто не могут прививаться по медицинским причинам, могут сдать тест дома, чтобы узнать свой статус. Но им позволят иметь полный доступ ко всем услугам на основе предположения, что их защищает иммунитет привитых людей вокруг.

Те, кто отказался принимать вакцину от COVID-19 по другим причинам, могут сдать быстрые тесты, чтобы установить свой статус иммунитета. В конце концов, им придется делать это каждые несколько дней.

Возможность такого сценария: "Ха-ха-ха-ха! Ну, хватит, возвращаемся к работе".

Вакцинный апартеид

Читайте такжеУкраина ведет переговоры с Израилем о признании паспортов вакцинации: возникла проблемаВ конце 2021 года пандемия все еще не закончилась. Паспорта иммунизации стали требованием для входа в большинство общественных мест и частных заведений. Некоторые последствия далеко не идеальны, а порой и катастрофичны. Фальшивые документы продаются. Из-за этого получение карт об иммунитете стало чрезвычайно трудно. Люди не могут без смартфона свободно передвигаться, и это обостряет неравенство доходов. Даже самые богатые сталкиваются с тем, что неожиданно им отказывают в доступе ко всему. Несвоевременное обновление iPhone, которое "сожрало" весь заряд батареи, может означать, что планы сходить куда-то поужинать придется отменить.

Еще в начале года политики, такие как глава федеральной земли Бавария и потенциальный канцлер Германии Маркус Зедер, поддержали введение паспортов иммунизации. Он подчеркнул, что было бы "несправедливым" лишать преимуществ людей, которые сделали прививки в пользу общества. Хотя вакцинация, конечно, не обязательна. Но паспорта иммунизации теперь стали обыденностью. Вакцинация фактически стала обязательной, по крайней мере для всех, кто хочет вернуться к нормальной жизни.

Мало что было сделано для людей, которые не могут сделать прививку от COVID-19 по медицинским причинам. Поэтому многие беременные женщины и люди с иммунными болезнями не могут пойти на работу или посещать большинство заведений в своем городе. Движение сопротивления вакцинации усилилось. Люди, которые против любых прививок, и борцы за частные данные собираются в "подпольных зонах без вакцин". В мире осталось мало компаний, которые бы им нравились.

Это приводит не только к новым вспышкам коронавируса, но и к политическому насилию. Правительства столкнулись со все большим давлением требований провозгласить свои страны достигшими "коллективного иммунитета" и открыть все.

Возможность сценария: низкая. Politico объясняет, что такое развитие событий умышленно преувеличено. Но вспышки политических беспорядков уже происходят. В конце февраля участники протестов во Франции надевали желтые звезды с надписью "невакцинированные", намекая на то, как нацистский режим обозначал евреев во времена Второй мировой войны.

Назад в будущее

Читайте такжеПритормозить эпидемию не удастся: в Раде заявили о неудовлетворительном темпе вакцинацииПандемия до конца 2021 года так и не закончилась, но правительства ввели системы паспортов иммунизации, которые приняли как бизнес, так и граждане. В конце концов, люди так сильно желают выйти из кризиса, что готовы согласиться на что угодно ради возвращения к норме.

Единственная проблема - с приближением зимы программа стала устаревшей. Определение "иммунитета" основано на догадках экспертов за лето, когда системы паспортов были утверждены. Люди ведут себя так, как до пандемии COVID-19. Но новые варианты коронавируса быстро распространяются. Из-за этого вакцины теряют свою эффективность быстрее, чем ожидалось. Правительства пытаются получить новые прививки и обновить свои системы паспортов иммунизации. Но в это же время больницы становятся переполненными пациентами с COVID-19. Поэтому приходится ввести новый локдаун.

Возможность сценария: можно с уверенностью говорить о таком развитии событий.

Юридический лимб

В конце 2021 года пандемия так и не закончилась. А паспорта иммунизации оказались полным провалом. Видео на YouTube, на которых политики вроде премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона называли их "новинкой для нашей страны", которую стоит рассмотреть несмотря на протест "вспыльчевых либертарианцев", теперь вызывают лишь смех. Эти "либертарианцы" были лишь верхушкой айсберга.

Оглядываясь назад, теперь кажется совсем не странным, что сразу после введения паспортов иммунизации они сразу же столкнулись с судебными исками. И часто приговоры были в пользу истцов. Так что оказалось, что идея таких документов просто неосуществима. Те, кто согласился сделать прививку и получить специальный паспорт, получили определенные преимущества. Например, они быстрее заходят в некоторые общественные заведения. Но закон фактически запрещает не позволять кому-либо: вакцинированному или нет, - ходить, куда хочется. Бизнес столкнулся с головоломкой: требовать паспорта иммунизации и "нарваться" на судебный иск, или открыться для всех и тоже пойти в суд из-за того, что кто-то из клиентов заболел.

Читайте такжеВ мире ввели более 300 миллионов доз вакцины против COVID-19Как и требование носить маску, паспорта иммунизации стали оружием культурных войн в некоторых странах. Регионы с высоким процентом этнических меньшинств и иммигрантов проходят более строгие проверки полиции на соблюдение ограничений в соответствии со статусом иммунитета. Единственная надежда: вопрос приватности можно решить до следующей пандемии.

Возможность сценария: очень высокая.

Абсолютно новые хлопоты

В конце 2021 года кроме пандемии COVID-19 появилась еще одна проблема. Когда речь зашла о введении паспортов иммунизации, правительства начали год с громких обещаний координировать все действия. Но прошло несколько месяцев. И конфликты интересов, юридические структуры, режимы приватности и политические календари сделали так, что каждый ведет себя с паспортами по-своему. Даже в пределах одной страны шквал технологического лоббирования и противостояния компаний породил множество различных схем.

Несколько систем все же взаимодействуют между собой. Но чтобы воспользоваться определенной авиакомпанией, понадобится одно приложение на телефоне, чтобы пойти на футбольный матч - другое, а еще бумажный билет с вклеенной фотографией, чтобы посетить любимый ночной клуб. И совершенно другой набор приложений нужен, если вдруг захочется посетить другую страну. Каждый режим имеет различный набор одобренных вакцин или порог для определения иммунитета. И все это, конечно, фальсифицируют.

А между тем небольшой бар за углом не может себе позволить оборудование для сканирования всех возможных приложений. Поэтому он просто игнорирует эту проблему. Так же ведут себя и магазины так называемой "быстрой моды", потому что у большинства их клиентов нет смартфонов.

С другой стороны, хорошие рестораны, дорогие спортзалы и частные школы используют жесткое требование иммунизации как маркетинговый инструмент. Регионы с большим процентом вакцинированных жителей привлекают инвестиции в отличие от тех, которые игнорируют вакцинацию.

Возможность сценария: практически неизбежен.

Зачем беспокоиться?

Читайте такжеВ ВОЗ выступили против введения в Евросоюзе "паспортов вакцинации"В конце 2021 года пандемия, конечно же, не кончилась, но ее конец вполне возможен. Одна из причин заключается в том, что ВОЗ заранее предупредила, что не стоит вводить паспорта иммунизации. Потому что нет уверенности, что вакцинация остановит распространение коронавируса вообще.

Но оказалось, что прививки от COVID-19 чрезвычайно эффективны. Они не только защищают людей от заражения, но и не позволяют им заражать других. Вакцинированным людям позволяют вести беззаботную жизнь, обниматься с внуками, встречаться и напиваться вместе, смотреть толпой футбол в закрытом помещении. Поэтому все кроме ярых врагов всех вакцин на свете выстроились в очередь на прививки.

Страны так и не достигли коллективного иммунитета. Новые штаммы коронавируса все еще появляются время от времени. Но они редко делают людей настолько больными, чтобы требовалась госпитализация. Как и в случае сезонного гриппа, особенно уязвимые люди могут умереть от коронавируса. Так же не повезло тем, кто не может сделать себе прививку по медицинским причинам.

Флирт с введением паспортов иммунизации со всеми их политическими, этическими, юридическими и логистическими проблемами закончился ничем. Общество решило, что жизнь с еще одним сезонным вирусом более приемлема, чем любые альтернативы.

Возможность сценария было бы неплохо.

Паспорта вакцинации: что известно

В феврале сообщалось, что цифровые паспорта с информацией о вакцинации от COVID-19 для путешественников, над которым работает Международная ассоциация воздушного транспорта, могут быть запущены "в течение нескольких недель".

Созданием паспортов вакцинации занимается не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, среди которых Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии. Разрабатываются и местные системы, например, в Дании или Лос-Анджелесе.

В ЕС идея о предоставлении тем, кто вакцинировался от COVID-19, сертификата для возможности путешествовать - так называемого "паспорта вакцинации" - вызвала споры. Страны с развитым туристическим сектором, как правило, более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.

В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ввести свидетельство о вакцинации чтобы восстановить поездки. Кипр также настаивает на том, чтобы вакцинированным путешественникам разрешили отказаться от тестирования и карантина во время путешествий по странам ЕС.

В Еврокомиссии планируют до конца марта представить проект "цифрового зеленого паспорта" для вакцинированных от коронавируса. Введение паспорта вакцинации называется надежным путем для отмены ограничений, также это должно способствовать восстановлению свободных путешествий по Европе. В течение трех месяцев должны быть созданы технические условия для того, чтобы в пределах всего ЕС данные паспорта считывались безопасно.

17 марта Еврокомиссия обнародует законопроект о "цифровом зеленом паспорте", в котором должны записываться данные о вакцинации против коронавируса, болезни COVID-19, а также отрицательные тесты на коронавирус.

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Перевод: Лесь Дымань