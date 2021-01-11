Международные эксперты ВОЗ приедут в Китай 14 января.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения приедет в Китай для изучения происхождения коронавируса.

Об этом сообщили в Национальном управлении здравоохранения Китая, пишет Reuters.

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Международные эксперты приедут в страну 14 января.

Подробности о маршруте команды ВОЗ не сообщаются.

Эксперты должны были приехать в Китай еще в начале января. Тогда власти Китая еще не выдали специальных разрешений, чтобы беспрепятственно въехать на территорию страны и начать расследование.

Там заявили, что обеспокоенность ВОЗ с задержкой выдачи разрешений сильно преувеличена.

В середине декабря 2020 года в ВОЗ сообщили о том, что их команда экспертов собирается поехать в январе в Китай расследовать происхождение COVID-19.

Один из членов комиссии заявил, что команду не информировали о каких-либо ограничениях во время их работы в Китае за исключением двухнедельного карантина.

Коронавирус: что известно

Коронавирус нового типа впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года и с тех пор распространился по всему миру. Правительство КНР подозревается в замалчивании распространения инфекции на первом этапе и в занижении числа заболевших и умерших. Китай это отрицает.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 90 млн случаев инфицирования коронавирусом, почти 2 млн человек умерли.

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Автор: УНИАН