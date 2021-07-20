Курение сокращает продолжительность жизни, в среднем, на 4 года, а отсутствие в рационе достаточного количества жирных кислот, встречающихся в рыбе, уменьшает ее на 5 лет.

Если человек не употребляет ежедневно жирную рыбу, то его продолжительность жизни может сократиться больше, чем от курения.

К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Канады. По их данным, нехватка жирных кислот Омега-3 в диете сокращает продолжительность жизни сильнее, чем курение. Авторы исследования обнаружили, что если вредная привычка, связанная с табаком, сокращает продолжительность жизни, в среднем, на 4 года, то отсутствие в рационе достаточного количества жирных кислот, встречающихся в таких видах рыбы, как форель или селедка, уменьшает ее на 5 лет.

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Жирные кислоты известны полезным воздействием на сердце, они также сокращают количество сгустков крови. Если в организме человека отмечается уровень этих жирных кислот от 8% и выше, то он считается хорошим, средним - от 4% до 8%, а низким - менее 4%.

Авторы исследования отмечают, что в Японии, где среднестатистический уровень жирных кислот Омега-3 у населения значительно выше 8%, ожидаемая продолжительность жизни на 5 лет больше, чем даже в США. Там средний уровень кислот Омега-3 у человека ниже 5%, пишет medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Именно поэтому, если активно включать в рацион жирную рыбу и другие продукты, содержащие жирные кислоты Омега-3, то это может продлить жизнь.

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Автор: Иван Бойко