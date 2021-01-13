Ученые доказали, что это привычка существенно увеличивает риск развития мерцательной аритмии - опаснейшего нарушения в работе сердца.

Даже один небольшой бокал вина по вечерам увеличивает риск развития аритмии на 17%. Это опасное нарушение в работе сердца грозит одышкой, головокружениями и общей физической слабостью.

Читайте такжеДля ожирения достаточно кружки пива в день - ученыеМногие считают, что один небольшой бокал вина вечером их здоровью не повредит, а возможно, даже и укрепит его. Но ученые доказали, что это привычка существенно увеличивает риск развития мерцательной аритмии - опаснейшего нарушения в работе сердца, которое вызывает ускорение сокращений этого органа. Если же человек привык каждый вечер выпивать по два бокала вина, то опасность аритмии подскакивает на 28%, а при четырех бокалах она вырастает на 47%.

Ученые из Гамбурга подчеркивают, что в ходе исследования смогли продемонстрировать опасность даже низкого уровня алкоголя, употребляемого на регулярной основе. Итоги исследования показывают, что какого-то безопасного для здоровья количества спиртных напитков не существует, поэтому врачи не могут рекомендовать алкоголь ни в каких количествах. Ну а утверждения о том, что незначительные дозы спиртных напитков якобы полезны для сердца, вводят множество людей в заблуждение.

К классическим симптомам мерцательной аритмии относят хроническую одышку, головокружения и неспособность выполнять даже простейшие физические действия. В случае отсутствия регулярного лечения в виде приёма таблеток она может спровоцировать инсульт. Итоги этого исследования опубликованы в European Heart Journal передает medikforum. В нем приняли участие более 108 тыс. человек в возрасте от 24 до 97 лет, за которыми наблюдали, в среднем, 8 лет. За этот период почти у 6 тыс. развилась аритмия.

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Автор: УНИАН