По словам медиков, все из-за крошечных аллергенов, которые прячутся в елке.

Какой Новый год и Рождеством без елочки! Однако есть люди, у которых она может вызвать не такие уж и приятные ощущения.

Так называемый "синдром елки", по словам экспертов, - это ощущение легкого першения в горле, которое возникает после установки праздничного дерева, пишет The Sun.

А все из-за крошечных аллергенов, которые прячутся в зеленой красавице. "Синдром рождественской елки" проявляется в таких симптомах, как насморк и чихание, возможны и головные боли и боль в ушах.

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Эксперт по воздушным аллергенам Макс Вайсберг рассказал, что ученые провели исследования, которые включали анализ 28 рождественских елок разных видов. Они показали, что в елях есть 53 разных типа плесени. К тому же на коре елки может застрять пыльца других деревьев. Эта комбинация аллергенов, заметил он, может сделать украшение елки настоящим страданием.

Как облегчить "синдром елки"

По словам Вайсберга, "синдром рождественской елки" можно сдержать или по крайней мере облегчить. Для этого он советует, прежде чем принести дерево в дом, промыть его из шланга: это поможет удалить плесень и споры.

Также он рекомендует использовать барьер от аллергенов. Средство следует регулярно наносить на ноздрю, чтобы аллергены не попадали в нос.

Среди других средств противодействия аллергии эксперт советует использовать воздухоочиститель, регулярно протирать пыль и пылесосить.

Напомним, ранее УНИАН писал, когда ставить и наряжать елку перед встречей 2022 года.

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Автор: Виктория Гордиенко