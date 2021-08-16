Еще не доказано, что модифицированные антитела предотвращают нежелательную беременность, а их применение безопасно для людей. Нужны еще эксперименты с участием женщин.

Группа ученых из США обнаружила, что созданное ими антитело на 99,9% эффективно в улавливании человеческих сперматозоидов. Речь идет о разработке противозачаточных антител как альтернативы гормональным формам женской контрацепции.

В мире есть два основных варианта предотвращения нежелательной беременности: презервативы или ВМС, а также гормоны, вводимые в виде инъекций или таблеток, пишет Medical Xpress.

Но, как отмечают исследователи, у всех этих вариантов есть недостатки, которые приводят к проблемам у женщин. Поэтому ученые искали третью альтернативу – использование антител.

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Предыдущие исследования показали, что определенные антитела во влагалище некоторых женщин могут сделать их бесплодными. В прошлом году исследователи получили некоторые из этих антител от женщин-добровольцев и впоследствии удалили антигенсвязывающие компоненты. Затем они использовали эти компоненты для создания антитела IgG, которое показало склонность к связыванию со спермой.

Исследователи проверили способность клеток IgG привлекать и связываться со сперматозоидами в чашке Петри и обнаружили, что они в 10 раз лучше улавливают сперматозоиды, чем исходные антитела, взятые у женщин-добровольцев.

Во второй части своей работы исследователи вводили растворы, содержащие антитела IgG, во влагалище нескольким овцам. Затем ввели инъекции человеческой спермы. Через две минуты после этой процедуры были собраны образцы из влагалища овец, чтобы подсчитать, сколько подвижных сперматозоидов осталось. Было обнаружено снижение количества подвижных сперматозоидов на 99,9% по сравнению с контрольными группами.

Исследователи отмечают, что нужна дополнительная работа, чтобы определить, может ли их методика стать третьим методом контрацепции для женщин в будущем. В следующий раз они планируют выяснить, будут ли созданные ими антитела работать так же эффективно во влагалище человека.

Если дальнейшие испытания будут успешными, антитела можно будет использовать как негормональные противозачаточные. А само средство необходимо будет вводить непосредственно во влагалище перед половым актом.

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Автор: Иван Бойко