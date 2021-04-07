Срок годности противозачаточного препарата истекал только в 2022 году.

170 жительниц Чили забеременели после приема противозачаточного препарата, выданного по государственной программе.

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Аборт в Чили можно сделать только если беременность наступила в результате изнасилования или она угрожает жизни матери, а также при нежизнеспособности плода.

Пострадавшие собираются подать коллективный иск к государству.

Отмечается, что еще десятки женщин, получивших средства контрацепции, не имеют доступа к интернету и не могут сообщить о потенциальной проблеме.

Срок годности противозачаточного препарата истекал только в 2022 году. Фармацевтическую компанию, которая его выпустила, оштрафовали на 92 тысячи долларов США.

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Автор: Людмила Жерновская