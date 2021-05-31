Даже состоятельные люди, которые могут себе позволить отдых, выбирают переутомление и короткую жизнь по определенным причинам.

Напишите в поисковую систему "слишком много работы" и увидите целую кучу информации о вредных медицинских, психологических и социальных последствиях переутомления вплоть до старой поговорки, записанной еще в 17 веке: "Только работа и никаких развлечений делают Джека дурачком".

На самом деле поговорку нужно исправить, указав, что слишком много работы "делает Джека мертвым". И это подтверждает новое пополнение в литературе о переутомлении, написанное ВОЗ и Международной организацией труда. Новое исследование, проведенное обеими организациями, свидетельствует, что 55 или более рабочих часов в неделю - это "серьезная угроза для здоровья". Об этом пишет New York Times в редакционной статье. Оказалось, что слишком длинные рабочие дни были причиной смерти 745 тысяч человек по всему миру в 2016 году. И это на 29% больше, чем в 2000 году.

Читайте такжеУченые назвали новую причину раннего старенияНа мужчин приходится 72% этих смертей. Больше всего жертв труда было в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе. Особенно работа добивала людей от 60 до 79 лет, которые, достигнув 45-летнего возраста, продолжали тяжело работать. Это, наверное, не касается Джека из старой поговорки. Поскольку в его времена люди, которые все же достигли зрелого возраста, редко доживали до 60 лет. Но в современном мире эти цифры делают долгие рабочие дни самой большой угрозой для здоровья на производстве. Риск инсульта возрастает на 35%, а появления смертельных заболеваний сердца - на 17% для тех, кто не может или не хочет покидать рабочее место вовремя. Это по сравнению с теми людьми, которые работают 35-40 часов в неделю.

Пандемия и удаленная работа создали новые возможности для трудоголиков. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Геберисус отметил, что работа из дома размыла линию между работой и личной жизнью. А люди, пережившие волну увольнений, в конце концов работают значительно больше часов. Один из опросов выявил, что подавляющее большинство американских работников сократили, отложили или отменить свои отпуска во время пандемии COVID-19.

Но сигналы тревоги о переутомлении звучали по всему миру на протяжении лет. Переутомление стало фактором промышленных катастроф, таких как взрыв на нефтеперерабатывающем заводе BP в Техасе в 2005 году или ядерной аварии на АЭС Three Mile Island. В Японии долгие рабочие дни настолько распространены, что karoshi или "смерть от переутруждения" стала признанной причиной смерти.

Поэтому все что нужно сделать, это работать меньше и жить лучше и дольше, правильно? Когда-то это казалось неизбежным. Общества становились богаче. А автоматизация заменяла человеческий труд. Поэтому казалось, что люди будут больше уделять времени своим хобби и семейной жизни. Британский экономист Джон Мейнард Кинс был чрезвычайно уверенным, что индустриальные страны уверенно движутся к будущему, в котором будет меньше работы и больше отпусков. Он считал, что в 21 веке люди будут работать только три часа в день или 15 часов в неделю.

"Впервые с момента своего создания человек предстанет перед реальной и постоянной проблемой: как заполнить свой досуг, завоеванных для него наукой, чтобы прожить жизнь разумно, слажено и хорошо", - писал Кинс в 1930 году.

Читайте такжеУсталость может стать причиной плохого настроения и депрессии - ученыйНо только не в США! Современные американцы в среднем работают меньше, чем их дедушки с бабушками. Но работа по-прежнему занимает около 40 часов в неделю. И многие из них берут сверхурочную работу, которую ВОЗ считает опасной. В Европе страны согласились, что для сохранения здоровья люди должны хотя бы 20 рабочих дней проводить в отпуске. Во Франции эта цифра увеличена до 30. Но США остаются в гордом и одиноком статусе "страны без отпусков". Именно так Центр экономических и политических исследований назвал США в своем исследовании за 2019 год, проведенном среди 21 состоятельной страны. Выводы показали, что Америка - единственная без законодательно утвержденного оплаченного отпуска. Только 16 штатов и округ Колумбия одобрили оплачиваемые больничные.

Даже американцы, имеющие возможность уйти в отпуск, не пользуются этим правом. Исследование показало, что более половины из них не используют все гарантированные им дни. В предыдущие эры состоятельные люди демонстрировали свой достаток, отказываясь работать. Они ходили в белых тогах, изысканных шляпах или белых перчатках. В "золотой век" для экономики США привилегированный класс проводил дни в роскоши, гуляя в розовых садах, устраивая лисьи ловы или изысканные ужины. Сегодня состоятельные американцы выделяются тем, что все время работают.

Почему? Одно из объяснений говорит, что люди любят работать. Или по крайней мере выполнять ту работу, которой занимаются состоятельные американцы. На протяжении всей истории людям приходилось работать. Эта работа была тяжелой. Поэтому большинство считали, что не будут этим заниматься дольше, чем это необходимо. Аристотель считал: "Причина, почему мы работаем, - это чтобы потом отдыхать". Но современные состоятельные люди мотивированы еще и тем, что вознаграждение за тяжелый труд сейчас велико, как никогда. Так же и потери из-за отставания велики, как никогда. Люди работают сверхурочно, потому что на кон поставлено очень много: способность купить дорогое медицинское страхование, возможность купить дом, отправить детей в хорошую школу.

Читайте такжеНазваны самые опасные последствия недосыпанияЛюди в других богатых странах не просто имеют больше дней отпуска. Они способны ими насладиться, потому что переработки принесут им меньшую выгоду. И нет причин начинать утро, отвечая на электронные письма просто в постели.

Установление границ для работы - это не прихоть. Это вопрос жизни и смерти. Менее состоятельные люди должны иметь возможность отдохнуть. Состоятельные же люди, которые склонны сосредоточиваться на выгоде тяжелого труда, должны учесть потерю здоровья тоже.

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Перевод: Лесь Дымань