Новый штамм коронавируса обнаружен у трех пациентов.

В Венгрии подтвердили первые случаи нового штамма коронавируса из Великобритании.

Как сообщает Reuters, об этом заявила главный хирург страны Сесилия Мюллер.

"Мои коллеги определили британский вариант вируса, уже обнаруженный в соседних странах, в образцах трех пациентов", - сообщила она.

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По словам медика, "было очевидно, что Венгрия не сумеет избежать этого варианта".

Ранее стало известно, что Венгрия продлила частичный локдаун, введенный из-за распространения заболевания коронавирусной болезни, до 1 февраля.

Новый штамм коронавируса из Британии:

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавирус, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

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Автор: Юрий Годован