Его трудно распознать при помощи метода ПЦР.

Новый вариант коронавируса подтвердили в Финляндии. Его назвали "Fin-796H" и этот тип инфекции сложно обнаружить при помощи ПЦР-теста.

Об этом заявили в Институте биотехнологии Хельсинкского университета и Vita Laboratoriot, пишет ТСН.

Согласно полученных выводов, новый штамм имеет мутации, которые подобны "британскому" и "южноафриканскому" вариантам. При этом связь с ними не подтверждается.

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"В мире уже выявлено несколько вариантов коронавируса. Почти все они являются "потомками" "британского", "южноафриканского", "бразильского" или "японского" вариантов. Вариант из Финляндии, отличается от них. Его мутации имеют те же особенности, но, видимо, он не относится к линии эволюции одного из ранее известных вариантов", - говорится в сообщении.

"Fin-796H" имеет как мутации, приводящие к увеличению заразности, так и изменения, влияющие на устойчивость к вакцинам. Кроме того, этот вариант трудно распознать с помощью метода полимеразной цепной реакции.

Насколько широко распространился "финский" тип коронавируса - говорить рано. Но ученые уверяют: причин для паники нет.

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Автор: Юрий Годован