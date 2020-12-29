Шампанское - самый популярный новогодний напиток.

Невозможно представить Новый год без бокала хорошего шампанского. В преддверии праздника многие производители шампанского наживаются на покупателях и продают некачественный продукт. Поэтому важно знать, каковы критерии выбора хорошего напитка. Также обратите внимание, что настоящим шампанским можно называть лишь напиток, произведенный в Шампани во Франции. Большинство напитков, что продаются под таким названием, являются обычными игристыми винами.

Цена

При покупке напитка должна насторожить слишком низкая цена за одну бутылку. Хороший напиток никак не может стоить дешевле 100 гривен. Столовое шампанское может стоить чуть дешевле.

Хранение

Хранить шампанское до Нового года нужно в холодильнике в горизонтальном виде, чтобы сохранялась консистенция пузырьков. Если вы собираетесь хранить бутылку дольше месяца - поставьте её не в холодильник, а в кладовую или на балкон.

Обратите внимание на этикетку

Если на этикетке продукт назван "винным напитком" - откажитесь от его покупки. В такой напиток закачивают пузырьки углекислого газа, а не выдерживают бутылку годами. У качественного напитка на этикетке должно быть написано "вино" или "украинское шампанское" - такой алкоголь соответствует ГОСТу. Также не стоит брать "искристое" шампанское - в его изготовлении используют не натуральное брожение, а добавление пузырьков воздуха под давлением.

Производитель

Покупайте алкоголь крупных и известных вам производителей. Не нужно экспериментировать и брать продукты неизвестных компаний, иначе это может сказаться на самочувствии гостей.

Бутылка

Бутылка для шампанского должна быть темной и не пропускать солнечный свет. Под действием солнца напиток теряет свой вкус и начинает горчить.

Запах

Шампанское должно иметь легкий фруктовый запах или небольшую кислинку. Если напиток имеет аромат дрожжей или спирта - ни в коем случае его не покупайте. От такого алкоголя будет сильно болеть голова.

Пузырьки

В хорошем шампанском пузырьки в бокале должны подниматься равномерно и одновременно, а не в разнобой.

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Автор: Екатерина Пулатова