Корпорация ввела ограничения для своих работников в США и Канаде.

Всем работникам корпорации Twitter в Канаде и США, которые захотят вернуться к работе в офисе, придется вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщает CBC.

В корпоративном письме официальной представительницы Twitter Canada Кэм Гордон говорится, что причиной такого решения являются меры безопасности на рабочем месте.

В канадских офисах Twitter работают около 150 сотрудников. Большинство из них дислоцированы в Торонто.

Читайте такжеВ Литве определили профессии с обязательной вакцинацией от COVID-19: списокРаньше канадские власти обязали всех работников госучреждений, госструктур, а также регулируемых правительством сфер (в частности, железной дороги и авиалиний) привиться от COVID-19.

И хотя частным компаниям оставили свободу выбора, Twitter, а также Google, Uber, Lyft и Netflix, которые уже обязали своих работников в США вакцинироваться, рассматривают ввести такую возможность и в Канаде.

Ранее, как уже сообщал УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий допустил, что в случае нового локдауна для невакцинированных украинцев могут быть введены определенные ограничения.

Автор: Светлана Закелова