ВОЗ направила целевую группу для исследования.

На востоке Южного Судана неизвестная болезнь за последние несколько недель стала причиной смерти почти ста человек.

Об этом сообщает BBC News.

По мнению местных властей, число погибших от осложнений заболевания намного выше заявленного. На данный момент официально зафиксировано 89 смертей.

Больше всего летальных исходов и случаев заражения зарегистрировали в штате Джонглей, в регионе, который сильнее всего пострадал от наводнения в августе 2021-го.

Читайте такжеНовый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили еще в двух странахВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила туда целевую группу для исследования. Экспертам придется добираться до районов эпицентра заболевания на вертолете, так как по суше они все еще недоступны.

Еще известно, что пробы на холеру показали отрицательный результат.

Ранее сообщалось, как в конце прошлого года в одном из штатов Индии у более 450 человек нашли неизвестную болезнь.

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Автор: Катерина Шварц