На сегодняшний день число пострадавших от неизвестной болезни превысило 800 человек.

Неизвестное заболевание в городе Элуру на юге Индии не связано с COVID-19.

Читайте такжеВ Индии массово госпитализируют людей с неизвестной болезнью - СМИОб этом сообщил инспектор округа Западный Годавари в штате Андхра-Прадеш Долла Джоши Рой. Предварительно причиной стало отравление. Число пострадавших превысило 800 человек.

«Мы провели тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Так что мы знаем, что это не он»,— сказал Долла Джоши Рой, передает kommersant со ссылкой на The Guardian.

Неизвестная болезнь в Индии: детали

С 5 декабря зарегистрировано 848 случаев заболевания. Один человек умер. Пострадавшие жаловались на головокружение, головную боль, эпилепсию. Власти утверждают, что болезнь не передается от человека к человеку. По данным Times of India, причиной могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства от комаров.

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Автор: УНИАН