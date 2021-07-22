Уровень антител может быть низким, но организм будет защищен благодаря клеточному иммунитету.

Американские ученые развенчали миф о полезности тестов на антитела от COVID-19. Их результаты дают лишь иллюзию защиты, ведь они ненадежны и не дают убедительных выводов относительно уровня иммунизации человека.

Об этом пишет ВВС.

Научные исследования показали, что концентрация антител к COVID-19 у переболевших и вакцинированных имеет опосредованное отношение к защите организма от вируса.

"Наличие антител - это лишь половина картины. Есть еще клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше и тест на антитела его не определит", - рассказал сотрудник Медицинского института Северо-Западного университета США, молекулярный биолог Константин Андреев.

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По его словам, уровень антител может быть низким, но организм может быть неплохо защищен от вируса благодаря клеточному иммунитету, а может быть наоборот. Биолог отметил, что первый укол вакцины может спровоцировать резкий всплеск уровня антител, но иммунитет будет слабым - и окрепнет, только когда активируется другие защитные механизмы.

"Тест на антитела в США практически никто не делает. Страховка его не покрывает - в отличие от тестирования на сам вирус или прививки. Страховые компании не будут платить за то, что не имеет смысла", - указал эксперт.

Он уточнил, что тесты на антитела важны для ученых, но не для обычных людей, ведь такой тест не поможет в диагностике COVID-19, лечении или профилактике вируса.

Также ученый назвал чушью рекомендации медиков о необходимости вакцинации, если уровень антител снизился.

"Это полная чушь. Понятно, что кому-то хочется, чтобы все мы тестировались и прививались каждые полгода, а лучше месяц. Но нет таких данных. Это просто бизнес", - подчеркнул Андреев.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что треть украинцев имеют антитела к коронавирусной болезни. В исследовании приняли участие около 6 тыс. людей, 33% из которых имеют определенный иммунитет к коронавирусу.

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Автор: Анастасия Горбачева