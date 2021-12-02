Врачи уверяют, что нездоровая диета с высоким содержанием жиров усугубит затвердение артерий и увеличит риск сердечного приступа.

Существуют категории продуктов, которые могут подвергнуть вас повышенному риску сердечных заболеваний.

Как выяснили британские медики, казалось бы, здоровые продукты также могут стать причиной развития сердечных болезней, пишет Express.

По словам экспертов, когда вы видите пищу с этикеткой "обезжиренная" или "низкое содержание жиров", то считаете, что она полезна для вас. Но скорее всего, такая еда может подвергнуть вас риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Дело в том, что, когда производители удаляют жир из продуктов, они добавляют в туда больше натрия и сахара, чтобы те были вкусными.

Кроме того, употребление слишком большого количества соли может повысить кровяное давление и увеличить риск сердечных заболеваний. Рекомендуемая суточная доза соли для взрослых составляет менее 6 граммов в день.

Национальная служба здравоохранения Англии заявляет, что нездоровая диета с высоким содержанием жиров усугубит затвердение артерий и увеличит риск сердечного приступа.

Вы должны стремиться придерживаться средиземноморской диеты, что означает есть больше фруктов, овощей и рыбы, а меньше мяса.

Напомним, ранее диетологи из США назвали три сезонных продукта, которые помогут похудеть и обогатят организм витаминами.

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Автор: Виктория Гордиенко