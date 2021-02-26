Исследования показывают, что отрицательные эмоции, в том числе гнев, враждебность и пессимизм, связаны с более высоким риском сердечных заболеваний.

Настроение может влиять на здоровье. Такое мнение высказал доктор Эрин Мичос, глава отделения сердечно-сосудистого здоровья женщин в Медицинской школе Джонса Хопкинса в Балтиморе.

Читайте такжеНазваны четыре изменения в образе жизни, помогающие снизить уровень стрессаИсследования показывают, что отрицательные эмоции, в том числе гнев, враждебность и пессимизм, связаны с более высоким риском сердечных заболеваний и меньшими шансами на выздоровление после таких событий, как сердечные приступы, а также с ухудшением когнитивного здоровья.

Исследование, проведенное в 2016 году и опубликованное в журнале Health Psychology, показало, что наличие счастливого супруга или партнера может улучшить общее состояние здоровья человека и способствовать более здоровому поведению, например, увеличить физическую активность, передает medikforum.

Сильные негативные чувства, такие как гнев и стресс, активируют миндалину, область мозга, которая обрабатывает эмоции. Она запускает реакцию организма «бей или беги» с выбросом кортизола и адреналина, гормонов, которые заставляют сердце биться быстрее, а кровяное давление повышаться.

Это может приводить к стрессу для сердца, особенно у людей уже имеющих соответствующие заболевания. Продолжительный стресс также увеличивает воспаление и снижает иммунный ответ организма.

В свою очередь положительные эмоции сокращают количество кортизола. У женщин это приводит к повышенной выработке эстрадиола, типа эстрогена, который имеет важное значение для сохранения здоровья мозга.

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Автор: УНИАН