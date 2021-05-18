Исследования показали, что антитела, которые появляются после прививки, способны блокировать индийскую мутацию коронавируса.

Испытания двух вакцин показали, что они дают иммунитет от варианта коронавируса SARS-C0V-2, который охватил Индию. Однако ученые также обнаружили, что эта мутация более устойчива к антителам, чем предыдущие формы инфекции.

Как пишет Nature, иммунолог Мегул Сутар из Университета Эмори в штате Джорджия, который возглавил исследование, заверил: "Эти вакцины работают". Однако результаты подчеркивают необходимость продолжения наблюдений за тем, как вакцины действуют на мутации SARS-CoV-2, которые часто происходят в очень важных белках так званных шипов. Именно с помощью них вирус проникает в человеческие клетки.

"И-за спектра мутаций, которые накопились в белках шипов, антитела просто уже не работают так же хорошо, как раньше", - сказал Сутар.

Читайте такжеReuters: Индия приостановит экспорт вакцины от COVID-19 до октябряМутация коронавируса B.1.617 была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. В этом же году новый вариант быстро распространился в ряде индийских штатов, а также был выявлен в еще 40 странах мира. Подтипы B.1.617.1 и B.1.617.2 все чаще выявляли в Индии на протяжении последних месяцев. В обеих версиях мутации связаны с повышенной заразностью. Из-за того, что индийский штамм быстро распространяется, ученые пытаются выяснить, не сведет ли он к нулю всю пользу вакцин от COVID-19.

Для своего эксперимента Сутар и его команда использовали коронавирус B.1.617.1. Поэтому их работа считается "золотым стандартом" проверки эффективности вакцины. Исследователи объединили вирус с насыщенной антителами сывороткой крови, взятой у людей, которые сделали прививку либо с помощью вакцины Pfizer, либо Moderna. Оба препарата основаны на технологии мРНК. Таким образом, ученые попытались проверить, на сколько хорошо антитела, созданные вакцинами, могут "нейтрализовать" вирус, то есть заблокировать его способность заражать клетки.

Данные команды показывают, что антитела, созданные вакцинами, в 7 раз менее эффективны против штамма B.1.617.1, чем против предыдущих версий коронавируса. Вместе с тем, антитела, взятые у всех 25 привитых людей, так или иначе были способны блокировать инфекцию.

Коронавирусный кризис в Индии

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Перевод: Лесь Дымань