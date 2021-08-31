Вариант "Мю" уже часто находят в Центральной, Латинской Америке, Европе и США.

Мутация коронавируса, которая распространилась в Колумбии, является вариантом, представляющим интерес для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщили на сайте организации.

Штамм "Мю" впервые обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. В настоящее время на эту мутацию приходится 39% всех новых обнаруженных случаев заболевания.

В целом по всему миру зафиксировали более 3,7 тысячи случаев заболевания этим штаммом. В первую очередь распространение мутации приходится на страны Центральной, Латинской Америки.

Однако этот вариант был обнаружен в ряде стран Европы, включая Испанию, Италию, Бельгию и Нидерланды, а также в США (1,4 тысячи случаев). В конце июля этот штамм уже стал третьим по распространенности после вариантов "дельта" и "гамма" в городе Майами.

Читайте такжеОпаснее "Дельты": в ЮАР заявили о новом штамме коронавируса, который якобы не боится вакциныСогласно данным исследований ученых Биомедицинского университета Рима и университета Брешиа, у пациентов, привитых вакциной Pfizer/Biontech, наблюдается хорошая сопротивляемость штамму "Мю".

Исследователи характеризуют этот штамм наличием новых и уже известных мутаций шипа коронавируса.

ВОЗ вносит в список представляющих интерес штаммы COVID-19, заражение которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории, при этом имеется прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций менять свойства коронавируса.

Сейчас организация характеризует так еще четыре других мутации - "Эта" (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), "Йота" (США), "Каппа" (Индия) и "Лямбда" (Перу), который уже обнаружили нескольких десятках стран.

Автор: Станислав Кожемякин