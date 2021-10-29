Почти треть тонганцев полностью вакцинированы от коронавируса, почти половина получили одну дозу вакцины.

Почти через два года после появления коронавируса у человека на острове Тонга в Тихом океане был зафиксирован первый случай COVID-19.

Положительный результат теста на коронавирус зафиксирован у туриста из Новой Зеландии, пишет Associated Press.

Отмечается, что Тонга является одной из немногих стран мира, которые избежали вспышки вируса благодаря изоляции.

Читайте такжеВОЗ: Европа – единственный континент, где растет заболеваемость COVID-19

По словам премьер-министра королевства Тонга Похива Ту'и'онетоа, путешественник был среди 215 пассажиров, прибывших рейсом из новозеландского города Крайстчерч 27 октября и находившихся на карантине в отеле.

AP отмечает, что в Крайстчерче не было зафиксировано случаев коронавируса в течение нескольких месяцев до этой недели, когда стало известно о четырех больных, после того, как вернулся местный житель, подцепивший вирус в Окленде.

Представители здравоохранения Новой Зеландии сообщили, что путешественник прибывший в Тонга, был полностью привит вакциной Pfizer и получил отрицательный результат теста перед отъездом.

Когда о новых случаях заболевания в Крайстчерче стало известно, самолет уже вылетел оттуда в Тонга, рассказал руководитель министерства здравоохранения Тонга доктор Сиале Акауола. Он добавил, что медиков, полицейских и работников аэропорта Тонги, которые дежурили во время прибытия самолета, отправили на карантин.

Острова Тонга расположены к северо-востоку от Новой Зеландии. Их население составляет 106 тысяч человек. Около 31% тонганцев полностью вакцинированы от коронавируса, 48% получили одну дозу вакцины.

Между тем, по состоянию на 28 октября в Украине полностью вакцинировано 7 млн 292 тыс. 521 человека, что составляет менее 18% населения. Одну дозу получили менее 24% украинцев.

Поэтому напомним, что в Украине записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Тонга: что известно

Королевство Тонга - государство-архипелаг в юго-западной части Тихого океана. Состоит из более 172 островов, из которых только на 36 проживают люди. Государство Тонга является скоплением вулканических и коралловых островов. Ближайшие архипелаги - острова Фиджи и архипелаг Самоа.

Тонга - конституционная монархия. Согласно данным переписи 2006 года почти 97% жителей были тонганцы, представители коренного полинезийского народа, 1,6% - представители смешанных браков тонганцев и других народов.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий