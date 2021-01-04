Однако, оксфордский ученый уверяет, что в крайнем случае вакцины можно будет достаточно быстро "настроить" на борьбу с новым штаммом.

Один из главных разработчиков вакцин в мире признает, что пока ученые не могут сказать, подействуют ли доступные сегодня вакцины на новый вариант коронавируса, обнаруженный в Южно-Африканской Республике.

Джон Белл - профессор Оксфордского университета, участвовавший в разработке совместной с компанией AstraZeneca вакцины. Он рассказал, что южноафриканский вариант коронавируса называют 501.V2. И он тревожит больше, чем штамм, обнаруженный в Великобритании, - пишет Newsweek.

Читайте такжеКоличество инфицированных COVID-19 в мире превысило 85 миллионов человек (карта)Как и британский вариант, новый штамм из ЮАР тоже более заразен, чем оригинальный коронавирус. Впервые 501. V2 обнаружили в декабре в африканской стране. Но теперь его также нашли в ряде других стран включая Францию и Японию. У обоих новых штаммов есть определенные схожие черты. Они имеют многочисленные генетические мутации. Но в том, который был обнаружен в ЮАР, одно из изменений сильно меняет структуру так называемого "шипа", который позволяет коронавирусу SARS-CoV-2 заражать человеческие клетки.

Такие изменения, по мнению Белла, потенциально могут сделать вакцины менее эффективными против новых видов вируса. Хотя он подчеркнул, что нужно провести еще дополнительные исследования, чтобы выяснить это наверняка.

"Мутации, связанные с Южно-Африканской формой, вносят довольно серьезные изменения в структуру белка. У него есть так называемый домен, который цепляется к человеческим клеткам. Это называют рецептор-связывающим доменом. И именно в этом месте вирус цепляется", - пояснил Белл.

"Если у вас начнется иммунная реакция, которая защищает вас, один из способов, которым она это делает - это недопущение процесса присоединения вируса. Поэтому вы полагаетесь на антитела, которые цепляются к домену вируса, чтобы не позволить ему инфицировать клетки. Собственно, это весь принцип работы вакцины. После заражения появляются антитела для вирусного домена, которые мешают инфекции повторно заразить вас. Но если что-то меняется, тогда возникают проблемы", - добавил он.

Читайте такжеNew York Times: Ученые нашли способ заранее определять тяжело больных COVID-19По словам Белла, ученые сейчас пытаются выяснить, действуют ли вакцины против новых вариантов, обнаруженных в Британии и ЮАР. Хотя ни один из них не вызывает более тяжелую форму заболевания.

"Я чувствую, что вакцины будут вполне эффективными против британского штамма. И я не уверен насчет южно-африканского. Думаю, здесь придется поставить большой вопросительный знак", - сказал британский ученый.

Он добавил, что доступные сегодня вакцины все дают определенное поле для действий. Потому что они оказались "значительно лучше", чем кто-либо предполагал. Например, по мнению ученого, новые штаммы могут сократить эффективность вакцин на 20%. Но препараты все равно будут достаточно действенными.

Читайте такжеНовый штамм коронавируса уже выявили в 33 странах – СМИБелл также рассказал, что в случае необходимости прививки можно "настроить", чтобы они были эффективными и против мутировавших версий коронавируса. Для этого ученым понадобится "месяц или полтора".

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Перевод: Лесь Дымань