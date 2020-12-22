Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса после обнаружения COVID-19 у 36 человек на чилийской исследовательской станции.
Об этом сообщают Факты со ссылкой на австралийский канал АВС.
Читайте такжеПандемия коронавируса: в ВОЗ озвучили условия возвращения к нормальной жизниСреди заразившихся – 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала.
Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо. У трех членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.
O'Higgins - одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике. Она расположена неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова.
Несмотря на то, что в Антарктике никто не живет постоянно, за зиму там побывали около тысячи исследователей и других посетителей.
После этого случая на планете не осталось материков, на которых бы не было зафиксировано заражений коронавирусом.
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