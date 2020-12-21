Страны ЕС уже ограничивают пассажирское сообщение с Великобританией, где выявили новый штамм коронавируса.

В Брюсселе сегодня пройдет совещание антикризисного механизма из-за новой разновидности коронавируса, о которой стало известно в последние дни.

Заседание проведет председательство Германии в Совете Евросоюза, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на DW.

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В воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели телефонные переговоры, чтобы скоординировать усилия по противодействию пандемии.

Как сообщает Reuters, британский премьер Борис Джонсон сегодня возглавит встречу по реагированию на чрезвычайные ситуации. На ней обсудят международные поездки, в частности поток грузов в Великобританию и из Великобритании.

Мутация коронавируса в Британии и за ее пределами: что известно

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Автор: УНИАН