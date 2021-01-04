​​​​​​​Эксперт говорит, что новый штамм коронавируса может распространяться быстрее, вызывая рост смертности.

Мутировавший коронавирус из Британии, штамм VUI-202012/01, особенно заразен для детей и подростков. И это делает его более опасным, считают некоторые специалисты и призывают к срочным мерам.

Так, по словам эпидемиолога из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани, эта особенность позволит вирусу быстрее распространяться и среди взрослых, написала она в Twitter, передает РБК-Украина.

Читайте такжеBBC: исследование показало высокую заразность "британского штамма" коронавирусаЭксперт говорит, что новый штамм может распространяться быстрее, вызывая рост смертности. Гурдасани считает, что уже сейчас нужно принимать меры борьбы с инфекцией. В первую очередь, по ее мнению, нужно закрыть школы.

"Все факты говорят о том, что нам нужно срочно действовать, чтобы ограничить распространение вируса по всей Великобритании... Нам нужно закрыть школы, пока мы не сможем сделать их безопасными и предотвратить дальнейшую передачу вируса", - написала она.

Отметим, что о новом штамме коронавируса заявил в декабре прошлого года премьер Британии Борис Джонсон, который объявил, что Лондон и части юго-восточной и восточной Англии перейдут на ограничения "четвертого уровня".

Ранее врач из Закарпатья назвал симптомы первого украинца, заразившийся новым штаммом коронавируса.

Мутация коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН