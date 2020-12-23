Биолог отметила, что долгое носительство коронавируса наблюдают при состоянии подавленного иммунитета.

К мутации вирусов и появлению новых штаммов приводят прием подавляющих и мешающих их размножению препаратов, а также лечение пациентов с помощью плазмы с антителами.

Читайте также"Большие скопления людей": жительница Лондона рассказала об ажиотаже из-за нового штамма COVID-19Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передают «РИА Новости». В случае с мутировавшим коронавирусом, по словам Барановой, речь идет о долгом нахождении и эволюции вируса внутри организма человека.

«Если обратиться к первичному анализу, то есть к результатам, которые английские ученые выложили в открытый доступ, то я бы расставила другие акценты. Увеличилась инфекционность вируса, и это бросается в глаза. Однако само по себе увеличение инфекционности не говорит о том, что заболевание стало более опасным. Ученые, однако, заметили еще одну важную вещь — признаки того, что данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина»,— сказала Баранова.

Биолог отметила, что долгое носительство коронавируса наблюдают при состоянии подавленного иммунитета. Иммунитет может подавляться медикаментозно при трансплантации органов, также он снижен при ВИЧ-инфекции. «Применение такой (подавляющей иммунитет.— ред.) терапии правильно, но это создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени»,— отметила Баранова.

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Автор: УНИАН