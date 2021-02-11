В компании заверили, что начали работать над новой вакциной, как только появились новые более опасные варианты коронавируса.

В AstraZeneca пояснили, что для производства и начала распространения эффективных вакцин против мутированных версий COVID-19 может потребоваться 6-9 месяцев.

Читайте такжеИммунитет от COVID-19 имеют не более 20% украинцев - исследованиеПрепарат, разработанный компанией совместно с учеными Оксфордского университета, эффективен против обычного коронавируса, а также против одной из мутаций, обнаруженных в английском городе Кент, - пишет The Guardian. Но небольшое исследование показало, что вакцина AstraZeneca почти не защищает от штамма, обнаруженного в ЮАР. Издание поясняет, что обновление за полгода будет серьезным прогрессом в процессе разработки прививок.

"Работа над вариантами началась не сегодня, а недели или месяцы назад, как только эти новые штаммы были идентифицированы. И мы ставим целью весной начать клинические испытания нового поколения вакцин против новых штаммов", - сказал исполнительный вице-президент AstraZeneca сэр Мэн Пангалос.

Он также добавил, что новые прививки против мутировавшего коронавируса, вполне возможно, будут доступны уже осенью. Это при условии, что правительственные ведомства будут удовлетворены данными испытаний. The Guardian напоминает, что ряд вакцин от COVID-19 показали более низкую эффективность во время испытаний против штамма, обнаруженного в ЮАР.

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Перевод: Лесь Дымань