Речь идет об адуканумабе - первом за 20 лет новом лекарстве от болезни Альцгеймера.

В Евросоюзе отказались одобрить применение нового лекарства для борьбы с болезнью Альцгеймера. Речь идет об адуканумабе - первом за 20 лет новом лекарстве от болезни Альцгеймера, которое летом этого года было одобрено в США.

Лекарство, о котором и в США говорили, что пока мало доказательств его пользы, нацелено на предотвращение амилоидоза - нарушения белкового обмена, которое приводит к скоплениям аномального белка в мозге людей, что влияет на их мышление, пишет Би-би-си.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), которое рассматривало возможность разрешить применять адуканумаб на территории Евросоюза, пришло к выводу, что препарат не эффективен при лечении взрослых с симптомами на ранней стадии.

Агентство приняло такое решение на основании результатов двух длительных исследований в которых приняли участие более 3 тыс. пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. Часть людей в течение 20 месяцев принимали адуканумаб, а часть - препарат-пустышку. По истечение этого срока ученые сравнивали их состояние с первоначальным.

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"Результаты были противоречивыми и в целом не показали, что адуканумаб эффективен при лечении взрослых с ранней стадией болезни Альцгеймера. Кроме того, сканирование мозга некоторых пациентов выявило признаки отека или кровотечения, которые потенциально могут причинить вред больному. Результаты не показали, что лекарство достаточно безопасно", - сказано в сообщении EMA.

Агентство заявило, что преимущества препарата не перевешивают его риски, и рекомендовало отказаться от разрешения на продажу.

Благотворительные организации, которые занимаются помощью людям с болезнью Альцгеймера, говорят, что разочарованы этим решением, потому что тысячи людей потеряли надежду на то, что лекарство хотя бы потенциально сможет им помочь.

Сейчас в Евросоюзе с деменцией живут около 8 млн человек. Ожидается, что к 2050 году их число удвоится.

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Автор: Ирина Погорелая